Senior PPP Imbau Pimpinan DPW & DPC Bersatu Setelah Islah Mardiono dan Agus

jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior PPP Usman M Tokan mengimbau seluruh pimpinan wilayah dan cabang di partainya bisa bersatu setelah terbit surat keputusan (SK) baru Menteri Hukum (Menkum) terkait kepengurusan parpol berlambang Kabah.

"Tidak boleh lagi ada pertikaian atau pertentangan dan diharapkan menunggu situasi yang berkembang lebih lanjut," kata Tokan saat dihubungi, Selasa (7/10).

Diketahui, SK Menkum yang baru terkait pengesahan kepengurusan PPP menyatakan dua kubu di partai berkelir hijau bersatu, yakni pihak Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Mardiono dan Agus berdasarkan SK baru kepengurusan PPP masing-masing menempati posisi ketum serta waketum.

Adapun, SK baru diteken Menkum setelah kedua kubu melaksanakan rekonsiliasi setelah heboh hasil Muktamar X.

Tokan berharap para pimpinan partai bersama formatur segera duduk bersama untuk menyusun kelengkapan DPP PPP periode 2025-2030.

"Nah, kepengurusan ini diharapkan bisa mengakomodasi dua pihak yang berbeda pandangan kemarin untuk duduk bersama-sama dalam kepengurusan DPP ini," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, pimpinan partai bersama formatur sebagaimana amanat AD/ART PPP perlu segera melaksanakan Mukernas.