Senior PPP Imbau Pimpinan DPW & DPC Bersatu Setelah Islah Mardiono dan Agus
jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior PPP Usman M Tokan mengimbau seluruh pimpinan wilayah dan cabang di partainya bisa bersatu setelah terbit surat keputusan (SK) baru Menteri Hukum (Menkum) terkait kepengurusan parpol berlambang Kabah.
"Tidak boleh lagi ada pertikaian atau pertentangan dan diharapkan menunggu situasi yang berkembang lebih lanjut," kata Tokan saat dihubungi, Selasa (7/10).
Diketahui, SK Menkum yang baru terkait pengesahan kepengurusan PPP menyatakan dua kubu di partai berkelir hijau bersatu, yakni pihak Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Mardiono dan Agus berdasarkan SK baru kepengurusan PPP masing-masing menempati posisi ketum serta waketum.
Adapun, SK baru diteken Menkum setelah kedua kubu melaksanakan rekonsiliasi setelah heboh hasil Muktamar X.
Tokan berharap para pimpinan partai bersama formatur segera duduk bersama untuk menyusun kelengkapan DPP PPP periode 2025-2030.
"Nah, kepengurusan ini diharapkan bisa mengakomodasi dua pihak yang berbeda pandangan kemarin untuk duduk bersama-sama dalam kepengurusan DPP ini," ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, pimpinan partai bersama formatur sebagaimana amanat AD/ART PPP perlu segera melaksanakan Mukernas.
Politikus senior PPP Usman M Tokan mengimbau pimpinan DPW dan DPC tidak bertikai lagi setelah terbit SK Menkum terbaru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kubu Mardiono & Agus Islah, Rommy Berharap Tak Ada Pemecatan
- PPP Islah, Mardiono Minta Maaf Atas Konflik Internal Partai, Janji Tidak Ada PAW
- Menkum Supratman Tegaskan Presiden Prabowo Tak Terlibat Rekonsiliasi Internal PPP
- Rekonsilisi di PPP Inisiatif Internal, Tak Ada Cawe-Cawe dari Prabowo
- Agus Suparmanto Batal Gugat SK Menkum soal Kepengurusan PPP Mardiono, Ini yang Terjadi
- Menkum Teken SK Baru, Dualisme PPP Berakhir: Mardiono Ketum, Agus Suparmanto Waketum