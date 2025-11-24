menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Artikel » Opini » Senjata Ampuh Indonesia Keluar dari Jerat Impor Komponen Kapal

Senjata Ampuh Indonesia Keluar dari Jerat Impor Komponen Kapal

Oleh: Ahlan Zulfakhri - Praktisi perkapalan saat ini bekerja di China

Senjata Ampuh Indonesia Keluar dari Jerat Impor Komponen Kapal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Praktisi perkapalan saat ini bekerja di China, Ahlan Zulfakhri. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Indonesia, negara maritim terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, menghadapi ironi yang menyakitkan.

Meski dikelilingi lautan dan memiliki 250 galangan kapal aktif, namun Indenesia masih bergantung pada impor untuk 70 persen komponen kapal.

Setiap tahun, devisa senilai 1,8-2,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) mengalir keluar hanya untuk membeli mesin kapal, sistem navigasi, dan material maritim dari luar negeri.

Baca Juga:

Padahal, dengan pendekatan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pemain penting industri perkapalan regional.

Ketergantungan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kedaulatan. Bayangkan jika terjadi krisis geopolitik atau gangguan rantai pasok global seperti pandemi COVID-19.

Industri perkapalan kita akan lumpuh karena tidak bisa mendapatkan komponen vital. Armada nasional yang terdiri dari 2.335 kapal berbendera Indonesia akan kesulitan beroperasi optimal.

Baca Juga:

Ini adalah kerentanan strategis yang harus segera diatasi.

Namun, bukan berarti kita harus putus asa. Indonesia memiliki potensi yang belum dimanfaatkan optimal.

Indonesia dikelilingi lautan dan memiliki 250 galangan kapal aktif, namun negara ini masih bergantung pada impor untuk 70 persen komponen kapal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI