Senjata Mitsubishi XForce Antikhawatir Saat Menikung, Bekerja Diam-Diam

jpnn.com, JAKARTA - Di balik desain gagah dan lampu LED tajam khas Mitsubishi XForce, ada satu fitur yang diam-diam bekerja menjaga pengemudi tetap tenang saat menikung: Active Yaw Control (AYC).

Fitur tersebut bukan sekadar jargon teknologi. AYC adalah otak kecil di balik stabilitas XForce yang membuat SUV kompak ini terasa lincah, patuh, dan susah oleng di berbagai kondisi jalan.

Teknologi yang Bikin Percaya Diri

AYC bekerja layaknya “asisten tak terlihat” yang mengatur putaran roda kanan dan kiri agar mobil tetap stabil saat menikung tajam atau melewati jalan licin.

Sistem pintar memanfaatkan data dari sensor ABS, throttle, putaran mesin, dan sudut kemudi.

Begitu mobil mulai kehilangan grip atau terasa keluar jalur, AYC langsung mengintervensi—menyesuaikan torsi dan pengereman secara real-time agar kendaraan tetap pada jalur aman.

“Fitur ini punya tindakan preventif ganda,” jelas Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia Rifat Sungkar, melalui keterangannya, Kamis (30/10).

"Ketika sistem stabilitas biasa sudah bekerja, AYC menambah perlindungan agar mobil tetap stabil di kecepatan tertentu. It’s a double protection for stability.”