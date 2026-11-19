SENMASTER 2026, Rektor UT Tegaskan Pentingnya Kolaborasi dengan Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) terus memperkuat kontribusinya bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, pengembangan ekonomi, hingga pemulihan wilayah terdampak bencana.
Sepanjang 2026, UT telah melaksanakan 482 kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menjangkau 63 desa binaan dan 277 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah Indonesia.
Capaian tersebut dipaparkan dalam Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SENMASTER) dan Gelar Hasil PkM 2026 yang berlangsung di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Tangerang Selatan, Kamis (19/11).
Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto menegaskan bahwa keberadaan perguruan tinggi harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan UT tidak terlepas dari kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama masyarakat sebagai penerima manfaat program pengabdian.
"Alhamdulillah, UT merawat tradisi untuk membuktikan bahwa keberadaan UT adalah untuk masyarakat, berarti memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat," ujar Ali Muktiyanto.
Dia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak mungkin berkembang dan berdiri kokoh tanpa dukungan masyarakat.
"UT tidak bisa hidup, tidak bisa kokoh, tegak tanpa kerja sama, tanpa kolaborasi dengan masyarakat," tegasnya.
SENMASTER 2026, Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. menegaskan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat
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