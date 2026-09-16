menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Senna Agius Resmi Naik Kelas ke MotoGP 2027

Senna Agius Resmi Naik Kelas ke MotoGP 2027

Senna Agius Resmi Naik Kelas ke MotoGP 2027
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Senna Agius akan tampil di MotoGP 2027. Foto: ADRIAN DENNIS/AFP.

jpnn.com - Senna Agius mendapat tiket menuju panggung MotoGP untuk musim 2027.

Pembalap muda Australia itu akan meninggalkan Moto2 setelah Tech3 KTM memilihnya sebagai bagian dari proyek baru tim di kelas premier. Agius nantinya berbagi garasi dengan Luca Marini.

Promosi tersebut membuat pembalap berusia 20 tahun itu menjadi salah satu nama yang menarik perhatian menjelang perubahan besar MotoGP pada 2027.

Baca Juga:

Dari Moto2 Menuju Kelas Utama

Sebelum mendapatkan kesempatan tersebut, Agius lebih dulu membangun reputasinya di Moto2.

Manajer Tech3 KTM Nicolas Goyon melihat Agius memiliki bekal yang cukup untuk melangkah ke level berikutnya.

"Kecepatan, sikap, dan kemauannya untuk berkembang menjadi modal penting sebelum menghadapi persaingan MotoGP," ucapnya.

Baca Juga:

Agius akan menjadi satu dari lima rookie MotoGP 2027 bersama David Alonso, Dani Holgado, Izan Guevara, dan Nicolo Bulega.

Menariknya, perubahan tersebut juga membuat Agius berpeluang menjadi satu-satunya pembalap Australia ketika MotoGP digelar di Adelaide tahun depan. Jack Miller memilih pindah ke WorldSBK setelah meninggalkan kelas premier.(crash/jpnn)

Senna Agius resmi naik ke MotoGP 2027 bersama Tech3 KTM. Ada cerita menarik di balik promosi pembalap muda Australia ini.


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI