Seno Aji: Bhinneka Tunggal Ika Harus Hidup di Tanah Borneo

Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji (dua dari kanan) menyatakan Kalimantan adalah tanah penuh berkah. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur  (Wagub Kaltim) H Seno Aji menyatakan bahwa Kalimantan adalah tanah penuh berkah. 

Dia menjelaskan pulau itu memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang luar biasa, Mulai dari batu bara, emas, migas, mangan, hingga pasir kuarsa. 

Namun, di balik keberlimpahan itu tersimpan pula potensi ancaman yang harus diantisipasi sejak dini.

Wagub menilai kehadiran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dapat menjadi garda terdepan penjaga persatuan dan stabilitas di Pulau Kalimantan. 

Pernyataan itu dia sampaikan saat membuka Silaturrahmi Regional Lintas Tokoh FPK se-Kalimantan di Balikpapan.

“Dengan adanya FPK, saya berharap kesatuan dan persatuan bangsa di Kalimantan terjalin dengan baik. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika,” kata Seno Aji dikutip JPNN.com, Minggu (30/11).

Seno meyakini derasnya arus investasi akan terus mengalir ke Kalimantan, tetapi suasana kondusif adalah kunci mutlaknya. 

Karena itu, FPK dinilai punya peran strategis untuk membaca potensi ancaman dan mendiskusikannya bersama pemerintah, TNI, dan Polri.

