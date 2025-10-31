Sensasi Baru Lari Maraton dalam Menjaga Lingkungan dan Pencegahan Emisi Karbon

jpnn.com, JAKARTA - Event PLN Electric Run 2025 akan kembali digelar pada Minggu (2/11) mendatang di ICE BSD, Tangerang.

Pada edisi kali ini tema yang diusung Recharge as One dengan mengajak para pelari bersatu, dalam semangat kolaborasi untuk mengusung energi pembaruan.

Diharapkan, PLN Electric Run menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan dan berkontribusi terhadap pencegahan emisi karbon.

Sekretaris Perusahaan PT. PLN, Yuliandra Syahrial Nurdin mengungkapkan bahwa event yang digelar sejalan dengan misi perusahaan BUMN tersebut mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

“PLN Electric Run 2025 ini mengajak masyarakat berlari mencetak prestasi dengan semangat menciptakan lingkungan yang lebih sehat melalui kesadaran akan pengurangan emisi karbon pada setiap langkah larinya.”

“Setelah dilaksanakan dua tahun berturut-turut, kami melihat bagaimana para pelari masih terus bersemangat untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan,” ungkap Yuliandra saat ditemui di kawasan Sudirman, Jumat (31/10).

Sebanyak tujuh ribu lebih pelari dari beragam komunitas akan memadati PLN Electric Run 2025 kali ini.

VP Niaga PLN, Revanny Yudhistira menilai tingginya animo pendaftar membuktikan bahwa seluruh peserta mulai melek untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, melalui kesadaran akan pengurangan emisi karbon.