Sensasi Jadi Pembalap F1 di Race.inc PIK2, Libur Panjang Kian Seru

jpnn.com, TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) di Tangerang, Banten, selalu punya cara untuk memberikan hiburan dan pengalaman baru bagi para pengunjungnya di masa libur panjang.

Pada liburan panjang pekan ini yang dimulai Kamis (14/5) hingga Minggu (17/5) , PIK2 memanjakan para pencinta otomotif dan balapan melalui Race.inc.

Berlokasi di Entertainment District PIK2, Race.inc bisa menjadi salah satu pilihan menarik.

Sirkuit indoor terbesar di Indonesia itu menawarkan pengalaman sim racing dengan nuansa Formula 1 yang dibuat cukup serius, tetapi tetap ramah untuk pengunjung umum.

Dari luar, Race.inc terlihat punya atmosfer berbeda. Area permainannya didominasi warna gelap, lampu memanjang, aksen garis sirkuit, dan deretan simulator yang terlihat seperti mobil balap mini.

Begitu duduk di kursi simulator, pengunjung langsung menghadap tiga layar yang tersambung menjadi satu bidang pandang lebar.

Race.inc memiliki enam sim racing dengan dua tipe, yaitu Regular dan Formula.

Tipe Regular bisa menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin mencoba pengalaman balap dengan gaya lebih santai.