menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Sentil Ahok, Cak Imin Sebut Banjir Jakarta Beres Kalau Gubernurnya Kader PKB

Sentil Ahok, Cak Imin Sebut Banjir Jakarta Beres Kalau Gubernurnya Kader PKB

Sentil Ahok, Cak Imin Sebut Banjir Jakarta Beres Kalau Gubernurnya Kader PKB
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar saat meresmikan Kantor DPW PKB DKI Jakarta, Jakarta Timur, Minggu (8/3). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyoroti secara tajam masalah kronis Jakarta seperti kemacetan dan banjir.

Muhaimin menilai, kepemimpinan Jakarta dari masa ke masa belum mampu memberikan solusi konkret bagi penderitaan rakyat kecil.

Dalam pidatonya di hadapan kader PKB DKI, Cak Imin terang-terangan menyentil gaya kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta mulai dari Fauzi Bowo (Foke) hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Baca Juga:

"Sudah pernah diserahkan pengusaha besar, sukses, Pak Fauzi Bowo, orang kaya Jakarta, ya gitu-gitu saja. Diserahkan Tionghoa namanya Ahok, ya begitu-begitu juga. Ada juga yang bilang tunggu jadi presiden baru beres (masalah Jakarta)," kata Cak Imin, Minggu (8/3).

Cak Imin memaparkan hasil survei kecil-kecilan yang dia lakukan saat hujan melanda ibu kota. 

Dia mendapati fakta pilu bahwa banyak warga yang ingin pindah dari Jakarta karena frustrasi dengan buruknya integrasi transportasi publik saat cuaca buruk.

Baca Juga:

Dia mengkritik keras sikap para pemimpin yang dianggap membiarkan warga terlantar berjam-jam di stasiun MRT atau halte tanpa ada akses lanjutan seperti ojek online atau angkutan umum yang memadai saat hujan.

"Tidak ada solusi transportasi publik di Jakarta. Itu dibiarkan. Ada yang dahulu bilang, tunggu jadi presiden baru beres. Ada yang bilang tunggu Hasbi (Hasbiallah Ilyas -Ketua PKB Jakarta) jadi gubernur," ujar Cak Imin.

Masalah kronis Jakarta seperti kemacetan dan banjir tak luput dari sorotan tajam Muhaimin Iskandar a.k.a Cak Imin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI