Sentil Golkar, PDIP: Lebih Baik Urus Listrik Padam Daripada Sibuk Urusi Kami

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut Golkar sebaiknya mengurus masalah pemadaman listrik dibandingkan membahas sikap partai berlambang banteng moncong putih.

Hal demikian dikatakan Deddy menanggapi pernyataan Sekjen Golkar Sarmuji yang mempertanyakan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.

"Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan," kata Deddy melalui layanan pesan, Sabtu (20/6).

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Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan PDIP bukan partai seperti Golkar yang kalah atau menang pada pemilu tetap ingin ikut kekuasaan.

"Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," kata Deddy.

Dia memahami berada dalam pemerintahan sangat menguntungkan bagi partai politik, karena memiliki akses ke kekuasaan.

Namun, Deddy heran ada pihak yang memilih nyinyir terhadap sikap partai lain untuk tidak masuk dan tak menikmati kemewahan kekuasaan.

"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," ujarnya.