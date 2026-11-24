Sentil Ikrar Nusa Bhakti, ARF Golkar: Analisis Jangan Berdasar Rumor
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi (ARF) mengingatkan pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bhakti agar tidak menggunakan rumor dalam menganalisis dinamika internal Partai Golkar.
Dia menilai analisis politik harus didasarkan pada fakta, data empiris, serta aturan organisasi.
"Pengamat politik seharusnya menganalisis persoalan berdasarkan teori politik, bukti empiris, konstitusi, dan peraturan organisasi, termasuk AD/ART partai," kata Abdul Rahman dalam keterangannya, Selasa (24/11/2026).
Menurut ARF, kondisi internal Golkar tidak bisa dinilai hanya dari informasi yang beredar di kalangan elite.
DIa menyebut kepemimpinan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia selama ini terbuka terhadap aspirasi kader di berbagai tingkatan, mulai dari pengurus kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
"Seandainya Prof Ikrar mengetahui langsung semangat para kader di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pak Bahlil, tentu beliau akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh," ujarnya.
ARF juga meminta agar informasi mengenai kondisi Golkar diverifikasi sebelum dijadikan dasar analisis.
Dia menilai loyalitas para Ketua DPD Golkar di daerah tidak bisa diukur berdasarkan spekulasi politik semata.
Abdul Rahman Farisi mengingatkan Prof. Ikrar Nusa Bhakti agar tidak menggunakan rumor dalam menganalisis dinamika internal Partai Golkar.
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