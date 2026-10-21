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Sentil Jokowi Soal Ijazah, Komarudin: Tak Perlu Sandiwara Terlalu Panjang!

Sentil Jokowi Soal Ijazah, Komarudin: Tak Perlu Sandiwara Terlalu Panjang!
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Komarudin Watubun. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komarudin Watubun membantah polemik ijazah Jokowi dan Gibran sebagai operasi politik. Dia menantang persoalan itu dibuktikan di pengadilan.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berkaitan dengan operasi politik.

"Saya kira tidak ada urusan, tidak ada urusan operasi politik," kata Komarudin di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

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Menurut Komarudin, persoalan ijazah Jokowi sebenarnya bisa diselesaikan tanpa polemik berkepanjangan.

Dia menilai pembuktian di pengadilan menjadi langkah yang bisa ditempuh untuk menjawab persoalan tersebut.

"Barang ini sederhana, kalau dari awal Pak Jokowi kasih lihat ijazah, sudah. Tidak ada orang ribut-ribut," ujarnya.

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Komarudin juga menyindir polemik yang terus bergulir. Dia meminta pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi membuktikan persoalannya melalui jalur hukum.

"Teman-teman di sebelah itu mempersoalkan itu dalam perspektif negara hukum, ya buktikan saja di pengadilan. 'Ini ijazah asli, kok', enggak mesti sandiwara terlalu panjang," tutur Komarudin.

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun membantah polemik ijazah Jokowi dan Gibran sebagai operasi politik. Dia menantang persoalan itu dibuktikan di pengadilan.

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