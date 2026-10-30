Sentimen MSCI Menjebak IHSG di Level 5.066, Analis Ungkap Kondisi Pasar

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka melemah 31,12 poin atau 0,61 persen ke posisi 5.066,94.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus dalam kajiannya mengatakan pelemahan itu terjadi karena kekhawatiran investor terhadap kredibilitas pasar modal domestik serta ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) alias The Fed.

Dia juga menilai persoalan MSCI masih membayangi kepercayaan pelaku pasar dan investor.

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Tekanan tersebut sebelumnya tercermin dari penurunan IHSG sebesar 3,49 persen. Pada saat yang sama, imbal hasil (yield) obligasi juga mengalami kenaikan hingga 7,64 persen.

“Sentimen pasar keuangan domestik juga tercermin dari kekhawatiran mengenai potensi arus modal asing keluar yang dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” ujar Nico.

Dia juga menyoroti pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang memperingatkan rupiah berpotensi melemah hingga Rp20.000 per USD-Rp22.000 per USD apabila persoalan pasar modal terkait evaluasi MSCI tidak segera diselesaikan.

“Pernyataan Hashim mengenai potensi pelemahan rupiah hingga Rp22.000 per USD mencerminkan besarnya risiko kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik, khususnya di tengah ketidakpastian status Indonesia dalam indeks MSCI,” kata Nico.

Meski Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menanggapi dengan menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif baik, para investor tetap mewaspadai pelemahan lebih lanjut rupiah.