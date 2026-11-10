menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Sentimen Pasar Membaik, Kurs Rupiah Bergerak Positif

Sentimen Pasar Membaik, Kurs Rupiah Bergerak Positif

Sentimen Pasar Membaik, Kurs Rupiah Bergerak Positif
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kurs rupiah terhadap dolar. Foto/Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, bergerak menguat 16 poin atau 0,09 persen.

Mata uang garuda naik menjadi Rp18.069 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.085 per USD.

Analis Doo Financial Lukman Leong mengatakan rupiah menguat di tengah membaiknya sentimen di pasar domestik.

Baca Juga:

“Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS di tengah membaiknya sentimen di pasar domestik," kata Lukman, Selasa (10/11).

Namun, dia mengingatkan sentimen domestik hanya membaik, belum sepenuhnya kuat, lebih banyak didukung olehbargain hunting.

Lukman menilai penguatan rupiah mungkin terbatas seiring antisipasi investor menjelang kegiatan demonstrasi hari ini di Indonesia.

Baca Juga:

Polda Metro Jaya menyebutkan sebanyak 74 kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum (unjuk rasa) akan berlangsung di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Kegiatan unjuk rasa tersebut berada di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 47 kegiatan, Jakarta Selatan 18 kegiatan, Jakarta Timur 6 kegiatan, serta Jakarta Barat, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan masing-masing sebanyak 1 kegiatan. 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, bergerak menguat 16 poin atau 0,09 persen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI