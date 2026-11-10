Sentimen Pasar Membaik, Kurs Rupiah Bergerak Positif

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, bergerak menguat 16 poin atau 0,09 persen.

Mata uang garuda naik menjadi Rp18.069 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.085 per USD.

Analis Doo Financial Lukman Leong mengatakan rupiah menguat di tengah membaiknya sentimen di pasar domestik.

“Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS di tengah membaiknya sentimen di pasar domestik," kata Lukman, Selasa (10/11).

Namun, dia mengingatkan sentimen domestik hanya membaik, belum sepenuhnya kuat, lebih banyak didukung olehbargain hunting.

Lukman menilai penguatan rupiah mungkin terbatas seiring antisipasi investor menjelang kegiatan demonstrasi hari ini di Indonesia.

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Polda Metro Jaya menyebutkan sebanyak 74 kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum (unjuk rasa) akan berlangsung di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Kegiatan unjuk rasa tersebut berada di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 47 kegiatan, Jakarta Selatan 18 kegiatan, Jakarta Timur 6 kegiatan, serta Jakarta Barat, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan masing-masing sebanyak 1 kegiatan.