Sentimen Perang Dagang AS-Tiongkok Mereda, IHSG & Rupiah Menguat Tipis

Sentimen Perang Dagang AS-Tiongkok Mereda, IHSG & Rupiah Menguat Tipis

Sentimen Perang Dagang AS-Tiongkok Mereda, IHSG & Rupiah Menguat Tipis
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Rupiah menguat tipis, sentimen perang dagang mereda jadi katalis utama. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan mata uang Rupiah menguat tipis pada perdagangan hari ini, Kamis (16/10).

Penguatan pasar modal ini didorong sentimen positif dari meredanya ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta ekspektasi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral AS (The Fed).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengungkapkan penguatan pasar hari ini terjadi setelah sebelumnya sempat tertekan isu konflik dagang global.

Ibrahim menjelaskan ketegangan tersebut sempat memanas akibat ancaman dari Presiden AS Donald Trump.

"Kemarin memang tersengat dengan perang dagang kan. Ancaman Trump akan menerapkan biaya impor 100%, karena Tiongkok itu melakukan pengawasan di tengah jarak. Nah ini pun juga cukup menarik sebenarnya," kata Ibrahim saat dihubungi Jpnn.com.

Namun, ketegangan tersebut mulai mereda setelah adanya pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS).

Menteri Keuangan AS tersebut menegaskan Washington tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan ekskalasi konflik perdagangan antara kedua negara adidaya tersebut.

"Tetapi, kemudian ada satu jawaban pasti dari Menteri Keuangan AS. Dia menegaskan Washington tidak ingin meningkatkan eksalasi konflik perdagangan antara Amerika dan Tiongkok," imbuh Ibrahim.

