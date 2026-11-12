Sentimen Politik Mengguncang Rupiah Pagi Ini, USD Tembus Rp18.220
jpnn.com - JAKARTA - Rupiah dibuka melemah di level Rp18.217 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis (12/11), menyusul kabar penyerahan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke MPR.
Rupiah pagi ini diproyeksikan akan ditutup pada level Rp18.220 per USD.
Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuabi mengungkapkan pasar menunjukkan reaksi negatif terhadap kemunculan wacana hak menyatakan pendapat dari DPR mengenai isu tersebut.
Sentimen politik yang berkembang ini dipandang turut memperbesar ketidakpastian di saat kondisi ekonomi dan pasar keuangan nasional sangat memerlukan stabilitas.
Fokus utama yang diamati pelaku pasar bukanlah pada wacana pemakzulan itu sendiri, melainkan pada potensi naiknya risiko politik serta ketidakpastian dalam arah jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, Ibrahim menuturkan para investor cenderung bersikap waspada saat muncul ketegangan di antara lembaga-lembaga negara karena berpotensi mengganggu pandangan terhadap iklim investasi dan kestabilan kebijakan.
"Jika eskalasi politik berlanjut tanpa kejelasan penyelesaian, premi risiko Indonesia berpotensi meningkat," ujar Ibrahim.
Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut terkoreksi sebesar 0,21 persen ke posisi 5.115 pada pembukaan perdagangan.
Kondisi rupiah dan IHSG menyusul kabar penyerahan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke MPR.
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