Sentinel: Direktur Utama Patra Niaga Harusnya Sudah Tersangka Kasus BBM

jpnn.com, JAKARTA - Sentinel Energy Indonesia (SEI) mendesak penegak hukum menetapkan Direktur Utama Patra Niaga Mars Ega sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BBM Non-PSO. LSM ini mengungkap adanya praktik monopoli, impor terselubung, hingga peredaran bahan bakar dengan kualitas di bawah spesifikasi di lingkungan BUMN energi.

“Yang kami lihat bukan kesalahan administratif. Ini sistem yang disusun rapi, jadi sengaja by design, ada larangan, ada pemaksaan, dan ada bahan bakar di bawah standar yang tetap beredar di pasar nasional. Semua benangnya bermuara pada pucuk pimpinan Patra Niaga saat ini, Direktur Utama, ke Mars Ega,” ungkap Koordinator Nasional SEI, Hexa Todo, dalam keterangannya, Jumat (17/10).

Titik kritis terjadi pada 2023 ketika Mars Ega menjabat sebagai Direktur Pemasaran Regional Patra Niaga yang melarang penjualan BBM Non-PSO kepada SPBU swasta. Kebijakan ini disebut mematikan pasar dan mengunci kompetisi.

Baca Juga: KPK Ingatkan Konsekuensi Hukum bagi WNA yang Duduki Jabatan Pimpinan BUMN

“Begitu larangan diberlakukan, swasta kehilangan peran. Pasar dikunci, dan persaingan mati. BBM Non-PSO berubah menjadi arena tunggal di bawah kendali satu tangan,” kata Hexa Todo.

Pada 2025, kebijakan Kementerian ESDM mewajibkan SPBU swasta membeli BBM dari Patra Niaga setelah kuota impor habis. Menurut SEI, kebijakan ini lahir dari tekanan politik dan hukum.

“Tekanan itu terasa. Swasta dipaksa beli dari PPN, sementara PPN bebas menentukan harga dan spesifikasi. Ini bukan mekanisme pasar, ini pemaksaan kebijakan,” ujar Hexa.

Baca Juga: KPK Dalami Profit PT Pasific Cipta Solusi dan Aliran Uang di Kasus EDC

SEI juga menyoroti pelanggaran komitmen kualitas BBM. Meski telah disepakati dalam pertemuan di kantor ESDM pada 19 September 2025 bahwa bahan bakar harus sesuai spesifikasi dan boleh diinspeksi di pelabuhan, dua minggu kemudian janji itu dilanggar.

“Ketidakhadirannya bukan karena jadwal, tapi karena ada kejahatan yang disembunyikan meski sudah jelas terlihat secara kasat mata,” ujar Hexa Todo merujuk pada ketidakhadiran Mars Ega dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI.