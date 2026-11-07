Sentuh Nusantara Lewat Karya, PAPDI JAYA Sukses Hadirkan Pagelaran Seni Amal
jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Cabang Jakarta Raya (PAPDI JAYA) sukses menyelenggarakan Resital Musik dan Pameran Fotografi Amal bertajuk “Harmoni untuk Nusantara – Untaian Karya dalam Nada dan Lensa”, baru-baru ini di Usmar Ismail Hall, Jakarta Selatan.
Ketua PAPDI JAYA dr. Muhadi, Sp.PD, K-Kv, FINASIM, M.Epid menyampaikan berbekal semangat “Dokter Menyapa Lewat Nada, Menyentuh Lewat Karya”, acara tersebut menjadi ruang perjumpaan antara dunia kedokteran, seni, dan kepedulian sosial.
Para dokter ingin menyampaikan pesan melalui alunan musik dan karya fotografi.
“Pengabdian seorang dokter tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap sesama dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ungkap dr. Muhadi.
Dia juga menegaskan semangat kemanusiaan merupakan bagian penting dari pengabdian profesi kedokteran.
“Sebagai dokter, kita terbiasa menyentuh kehidupan melalui pelayanan dan tindakan medis. Namun, kepedulian dapat hadir dalam berbagai bentuk,” jelas dia.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi pengingat bahwa kebaikan dapat disampaikan melalui berbagai cara, termasuk melalui nada dan karya seni.”
Seni dan Wujud Kepedulian
PAPDI JAYA sukses menyelenggarakan Resital Musik dan Pameran Fotografi Amal bertajuk Harmoni untuk Nusantara – Untaian Karya dalam Nada dan Lensa, baru-baru
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