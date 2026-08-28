Sentuhan Baru di Kawasaki W230

jpnn.com - Sentuhan klasik modern kembali ditebalkan Kawasaki, lewat pembaruan warna Ebony pada motor bergaya retro ini, W230.

Warna hitam pekat kini resmi menggantikan nuansa Metallic Matte Dark Green yang sebelumnya melekat.

Meski tampil lebih misterius dan elegan, banderol harganya dilaporkan tetap dipatok di angka 4.654 euro, atau berkisar di angka Rp96,2 juta.

Di balik balutan kelir barunya, DNA motor sama sekali tidak bergeser.

Jantung pacunya masih mempercayakan mesin 233cc berpendingin udara silinder tunggal, menyemburkan tenaga 17,3 Hp pada putaran 7.000 rpm dengan torsi 13,7 lb-ft.

Karakter klasik itubmenempatkannya bersaudara dekat dengan lini Retro Sport Kawasaki lainnya seperti Z650RS dan Z900RS.

Urusan meredam laju, pengeremannya mengandalkan cakram depan 265 mm berkaliper piston ganda dan cakram belakang 220 mm.

Kenyamanan berkendara juga ditopang garpu teleskopik 37 mm di depan serta suspensi ganda dengan preload yang bisa disetel di bagian belakang.