Sentuhan Lokal Warnai Pembukaan Gerai Pertama Carhartt WIP di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Carhartt Work In Progress (WIP) membuka gerai utama pertamanya di Plaza Senayan, Jakarta.

Pembukaan ini menjadi langkah penting bagi brand asal Amerika tersebut untuk lebih dekat dengan komunitas kreatif ibu kota melalui pengalaman lintas budaya yang menggabungkan mode, musik, seni, dan kuliner.

Riri Nahar, Brand Manager Carhartt WIP Indonesia, mengatakan Jakarta memiliki energi urban yang dinamis serta komunitas kreatif yang terus berkembang.

“Karakter kota ini sangat sejalan dengan DNA Carhartt WIP, sehingga menjadikannya lokasi yang tepat untuk membuka flagship store pertama kami di Indonesia,” ujarnya.

Gerai baru seluas 121,4 meter persegi ini dirancang oleh Salomée Faeh bersama studio arsitektur Andrea Caputo dari Milan.

Desainnya memadukan warisan workwear yang tangguh dengan estetika industrial modern, menghadirkan ruang minimalis dengan nuansa hangat melalui perpaduan panel kayu dan marmer.

Menariknya, pembukaan gerai ini dirayakan dengan konsep yang memadukan mode dan budaya lokal. Carhartt WIP menghadirkan Warung Carhartt WIP, pop-up kuliner bertema pecel lele yang berlangsung pada 2–4 Oktober 2025 di kawasan Senayan.

Ide ini lahir dari keinginan untuk merayakan pembukaan dengan cara yang dekat dengan keseharian masyarakat Jakarta.