Sentuhan Segar Mitsubishi: Kelir Baru Xforce hingga Fitur Kekinian Pajero Sport
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Nuansa percaya diri yang dibawa PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), saat menyapa pengunjung Gaikindo Auto Show (GAW) 2026 di ICE BSD City.
Mengusung tema Life’s Adventure: Confidence in Every Journey, pabrikan berlogo tiga berlian meracik penyegaran untuk dua jagoan SUV mereka.
Tanpa mengubah DNA ketangguhan khas Jepang yang sudah melekat, Mitsubishi memberikan sentuhan warna baru pada Xforce dan menyematkan sederet fitur modern untuk Pajero Sport.
Bagi pencinta SUV lima penumpang, Mitsubishi Xforce kini tampil lebih ekspresif lewat kehadiran kelir anyar bernama Lunar Blue.
Terinspirasi dari ketenangan namun kuatnya pancaran bulan, perpaduan warna biru dengan sentuhan metalik ini memberi kesan elegan sekaligus berkelas.
"Melalui New Shade of Adventure: Lunar Blue, pelanggan Xforce kini memiliki pilihan baru untuk mengekspresikan gaya mereka," ujar Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita, saat acara di ICE BSD City
Sementara itu, kejutan berbeda disiapkan untuk sang kakak, Mitsubishi Pajero Sport.
Tanpa menanggalkan karakter gagahnya, SUV 7-penumpang ini mendapat penyegaran di berbagai sisi demi memanjakan pengemudi dan penumpang.
Sentuhan Segar Mitsubishi di GAW 2026: Kelir Baru Xforce hingga Fitur Kekinian Pajero Sport
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