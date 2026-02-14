Sentul City Hospitality Group Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Desa Cijayanti

jpnn.com, SENTUL - Sentul City Hospitality Group menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir di kawasan Sentul. Penyaluran dilakukan secara bertahap di sejumlah titik terdampak, termasuk Kampung Cicered, Desa Cijayanti.

Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan balita, perlengkapan kebersihan diri, serta kebutuhan kesehatan dasar bagi keluarga terdampak.

Director of Commercial Sentul City Hospitality Group, Aida Ristany, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan respons cepat perusahaan terhadap bencana banjir yang melanda wilayah Sentul.

“Ini merupakan respons cepat kami untuk hadir dan membantu masyarakat sekitar yang terdampak langsung oleh bencana. Kami ingin memastikan bantuan segera tersalurkan guna meringankan beban warga dalam masa tanggap darurat,” ujarnya.

Dalam proses distribusi, Karang Taruna Kecamatan Babakan Madang turut dilibatkan untuk membantu penyaluran bantuan kepada warga.

Sekretaris Karang Taruna Kecamatan Babakan Madang, Asep Beny, mengatakan pihaknya bersama Karang Taruna Desa Sumur Batu dengan sukarela membantu proses distribusi bantuan dari Sentul City.

“Kegiatan peduli sesama tadi, kami dari Karang Taruna Kecamatan Babakan Madang dibantu Karang Taruna Desa Sumur Batu dengan senang hati ikut serta membantu menyalurkan bantuan dari Sentul City yang diwakili oleh Ibu Aida Ristany. Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan korban dampak banjir di Kampung Cicered, Desa Cijayanti,” ujar Asep.

Sentul City Hospitality Group menyatakan akan terus memantau perkembangan di lapangan serta membuka peluang dukungan lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. (flo/jpnn)