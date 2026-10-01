Senyum dari Panggung Grand Waterfront, Ketika Anak-Anak Disabilitas Mendapat Ruang untuk Didengar

jpnn.com - Seorang anak dengan mikrofon di tangannya berdiri di atas panggung Grand Waterfront Sedayu City Kelapa Gading. Ketika musik mulai terdengar, anak itu bernyanyi.

Di hadapannya ada pengunjung. Di dekat panggung ada orang tua yang memperhatikan.

Mungkin hanya beberapa menit. Namun, beberapa menit itu cukup untuk membuat seorang ibu atau ayah menyimpan cerita yang akan lama mereka ingat.

Itulah yang terlihat pada kegiatan Kamaira Menyapa, Panggung Inklusi dan Ruang Berbagi, pada Sabtu lalu (26/9/2026), yang mempertemukan anak-anak penyandang disabilitas dengan masyarakat dalam suasana yang jauh dari kesan formal.

Mereka bernyanyi, menari dan menikmati kesempatan berada di atas panggung. Grand Waterfront menjadi rumah sementara bagi pertemuan tersebut.

Destinasi di Sedayu City Kelapa Gading itu memang dibangun sebagai kawasan wisata dan kuliner terbuka. Danau, promenade, area makan dan ruang aktivitas publik menjadi bagian dari konsep yang membuat masyarakat dapat berkumpul tanpa harus berada di dalam pusat perbelanjaan.

Pada Kamaira Menyapa, ruang berkumpul itu memiliki fungsi yang lebih manusiawi. Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati sebuah tempat, tetapi juga berhadapan langsung dengan anak-anak yang sedang belajar menunjukkan kemampuan dan membangun kepercayaan diri.