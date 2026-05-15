Senyum Manis Chery Group pada April 2026

jpnn.com, JAKARTA - Performa global Chery Group sepanjang April 2026 menunjukkan tren positif.

Perusahaan mencatat total pengiriman kendaraan sebanyak 251.386 unit atau naik 25,2 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Lonjakan terbesar datang dari pasar internasional. Selama April, pengiriman global Chery mencapai 177.573 unit atau melonjak hingga 102,4 persen secara tahunan.

Angka tersebut sekaligus menjadi rekor pengiriman bulanan tertinggi produsen otomotif China di pasar global.

Kenaikan performa itu tidak lepas dari meningkatnya permintaan kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle (NEV).

Pada April 2026, penjualan NEV Chery mencapai 100.276 unit, tumbuh 63,8 persen dibanding tahun sebelumnya.

Strategi “New Energy + New Fuel” yang menggabungkan mesin konvensional, hybrid, hingga mobil listrik murni disebut menjadi salah satu kunci ekspansi Chery di berbagai negara.

Sejumlah model elektrifikasi Chery juga mendapat sambutan positif.