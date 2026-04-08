Seorang Ayah di Bengkalis Tewas Ditebas Anak Kandung, Apa Motifnya?
jpnn.com, BENGKALIS - Pembunuhan tragis menggegerkan warga Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, pada Selasa (7/4/2026) siang.
Seorang pria bernama Rijal Pasaribu, 47, tewas mengenaskan dibunuh oleh anak kandungnya sendiri.
Kejadian tersebut berlangsung di rumah korban di Jalan Sampurna Baru Km 38, RT 01 RW 04, sekitar pukul 13.00 WIB.
Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam kamar, dengan luka berat di bagian kepala dan leher.
Dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga dibacok saat sedang tertidur.
Pelaku diketahui bernisial RM, 19, yang merupakan anak kandung korban.
Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan pelaku telah diamankan dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Benar, pelaku adalah anak kandung korban. Saat ini sudah kami amankan,” ujar AKBP Fahrian Rabu (8/4).
