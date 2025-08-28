Seorang Diduga Pencopet Ditangkap Saat Buruh Berdemonstrasi di DPR

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria yang diduga sebagai pencopet ditangkap oleh buruh yang melaksanakan demonstrasi di area depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (28/8).

Pria yang tertangkap itu terlihat mengenakan kemeja berkelir biru dan jaket putih saat tertangkap oleh massa buruh.

Sejumlah orang dari massa buruh tampak menggiring terduga pencopet menuju pos polisi yang terletak di area dalam Gedung DPR/MPR.

Sebagian massa dari buruh lain terlihat hendak mendekati terduga pencopet. Beberapa di antaranya tampak melayangkan tinju ke pria dengan jins biru itu.

Si pria di sisi lain hanya tertunduk ketika digiring para buruh menuju pos polisi. Tampak, lebam di bibir sisi kanan terduga pencopet.

Polisi kemudian menerima penyerahan terduga pencopet untuk diperiksa lebih lanjut. Seorang yang menjadi korban dari aksi pria tersebut juga diminta keterangan.

Adapun, sejumlah elemen buruh melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (28/8).

Enam tuntutan itu, yakni tolak upah murah, stop PHK dengan membentuk satgas, reformasi pajak, pengesahan UU Ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, dan redesain sistem pemilu.