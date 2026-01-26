Seorang Janda di Ponorogo Ditemukan Tak Bernyawa di dalam Rumah, Kondisinya Mengenaskan

jpnn.com, PONOROGO - Polisi menyelidiki kasus pembunuhan janda bernama Nur Aini, 55, yang ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh warga setelah tidak terlihat sejak Minggu (25/1).

Saat ditemukan, korban berada dalam posisi tergeletak di dalam rumah dengan kondisi tidak bernyawa.

"Pemeriksaan awal menemukan adanya luka memar dan luka robek di bagian kepala yang mengeluarkan darah. Namun, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil autopsi," kata Imam.

Ia menjelaskan, tim Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sebanyak 23 barang bukti dari dalam rumah korban.

Barang bukti tersebut di antaranya gembok, potongan kayu, karpet, serta sejumlah kain yang terdapat bercak darah.

Imam menambahkan, selama ini korban diketahui tinggal bersama anaknya yang berinisial A.

Namun, saat korban ditemukan meninggal, anak korban tidak berada di rumah dan hingga kini belum dapat dihubungi oleh petugas.