Seorang Kajari di Sultra Ditangkap, Lalu Dibawa ke Kejagung

jpnn.com - Seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ditangkap Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat terkait kasus dugaan penyalahgunaan jabatan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Sugeng Riyanta menyebut tindakan pengamanan terhadap oknum pejabat korps Adhyaksa tersebut dilakukan pada Senin (5/10/2026).

"Benar, ada oknum Kajari di Sultra yang pagi kemarin kami amankan, dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait," kata Sugeng Riyanta, Selasa (6/10/2026).

Seusai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Kejati Sultra, oknum Kajari tersebut langsung diterbangkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta pada Senin petang guna menjalani proses penanganan lanjutan.

"Sorenya kami bawa ke Kejagung untuk proses pemeriksaan dan pengamanan lebih lanjut, mengingat yang bersangkutan menduduki jabatan administrator," ujar Sugeng.

Sugeng mengungkapkan penindakan tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya dugaan perbuatan tercela serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum bersangkutan.

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Walakin, pihak Kejati Sultra belum mengumumkan identitas pejabat maupun rincian perkara hukum yang menyeret oknum kepala kejaksaan negeri tersebut.

"Atas informasi masyarakat, kami mengetahui perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang tersebut," ucapnya.