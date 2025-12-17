Seorang Narapidana Tewas Gantung Diri Dalam Sel di Lapas Ruteng

jpnn.com, MANGGARAI - Kasi Humas Polres Manggarai AKP Putu Saba Nugraha menyatakan seorang narapidana (napi) berinisial HM (25) ditemukan meninggal dunia di dalam sel karantina Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ruteng, Nusa Tenggara Timur.

"Pada lokasi kejadian tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah pada tindak pidana," katanya dihubungi, Selasa.

Dia menambahkan kronologi kejadian berawal pada Minggu (14/12) sekitar pukul 06.30 Wita, dilaksanakan serah terima dan pergantian regu jaga Lapas Kelas IIB Ruteng.

Ketika dilakukan pengecekan Sel Karantina Blok A Kamar 02 yang dihuni korban seorang diri, petugas mendapati pintu sel tertutup dari dalam menggunakan tripleks alas tidur.

Merasa curiga dengan kondisi tersebut, lanjut dia, petugas kemudian membuka pintu sel dan mendapati korban dalam posisi tergantung pada ventilasi trali kamar sel menggunakan kain sarung yang biasa digunakan korban.

"Kejadian itu segera dilaporkan kepada petugas jaga lainnya dan selanjutnya dilaporkan ke Polres Manggarai," katanya.

Selanjutnya, personel piket SPKT Polres Manggarai yang dipimpin oleh Pamapta I Aiptu Ari Erong bersama anggota identifikasi mendatangi lokasi kejadian untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasarkan hasil olah TKP, kata dia, menunjukkan korban ditemukan tergantung pada pada ventilasi trali dengan ketinggian sekitar 140 cm dari lantai di dalam sel.