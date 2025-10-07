Seorang Pelajar Dibacok Saat Tawuran di Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengamankan seorang anak berinisial KA (15) pelaku pembacokan dalam sebuah toko kelontong di Jalan Semeru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin.

Anak Berhadapan Hukum (ABH) itu berhasil diamankan dengan kerja sama pihak sekolah.

"Anak berhadapan hukum (ABH) ini diamankan hari ini, Senin, 6 Oktober 2025 pukul 14.00 WIB. Kami mengamankannya dengan cara berkolaborasi dengan pihak sekolah," kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tenggunan, Senin.

Hingga kini kepolisian masih mendalami motif ABH itu melakukan tindak penganiayaan.

"Jadi, untuk pemeriksaan ABH masih dilakukan di ruang periksa. Kami masih mendalami motif penyebab anak tersebut melakukan kejahatan," kata Alexander.

Adapun akibat insiden yang terjadi pada Jumat (3/10) itu, korban berinisial PL (18) mendapat luka pada tengkuknya, hingga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"Korban setelah mendapat luka tersebut, dilakukan pengobatan di RSCM. Sambil nanti kita melakukan permintaan visum ke RSCM. Hasil visum itu nanti guna sebagai barang bukti juga untuk kami. Sekarang korban sudah rawat jalan di rumah," kata Alexander.

Dalam video viral sejumlah pelajar nampak terbirit-birit memasuki sebuah warung kelontong.