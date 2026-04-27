Seorang Pemuda di Cengkareng Disiram Air Keras oleh 2 OTK

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria menjadi korban penyiraman diduga air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Jalan Dharma Wanita V, RW 01 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu sore sekira pukul 17.31 WIB.

Dalam sebuah video viral yang diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar, terlihat korban yang mengenakan baju kaus berwarna merah belang dan celana pendek hitam tengah berkendara menggunakan motor listrik berwarna biru.

Saat berkendara, korban diikuti oleh dua orang terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor.

Video itu memperlihatkan pengendara mengenakan baju kaus berwarna putih dan terduga penyiram air keras mengenakan hoodie berwarna hitam.

Setelah terkejar, sepeda motor terduga pelaku dan motor listrik korban berada dalam posisi sejajar. Korban dan kedua pelaku pun sempat terlibat cekcok mulut.

Tiba-tiba, pria yang mengenakan hoodie hitam menyiram korban menggunakan air dalam botol yang diduga sebagai air keras.

Seusai melakukan tindakan tersebut, kedua pelaku langsung melarikan diri. Sementara korban menghentikan laju sepeda motornya.

Dalam keterangan video viral itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga seusai mengalami insiden tersebut.