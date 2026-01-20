Seorang Pengusaha di Pangalengan Dibunuh Gara-Gara Masalah Sepele
jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung mengungkap kasus pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung pada Sabtu (17/1/2026) malam.
Korban diketahui berinisial VS, 20, seorang pengusaha pemilik warung ayam penyet, dan pelaku ialah buruh tani, RS.
Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono mengatakan, pembunuhan ini dipicu dari pelaku yang sakit hati karena ditatap oleh korban.
Kejadian ini berawal saat pelaku datang ke warung ayam penyet, dan di sana dia saling bertatapan dengan korban. Karena tidak terima, RS kemudian mengambil pisau yang ada di warung tersebut dan menyelipkannya di pinggang.
"Ketika korban hendak meninggalkan warung penyet tersebut, ini pelaku menumpang kendaraannya ya dengan alasan untuk membeli rokok," kata Aldi saat ditemui di Mapolresta Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (20/1).
Saat di perjalanan itu lah, pelaku melancarkan aksinya dengan membacok area leher korban hingga terjatuh.
Karena korban memberi perlawanan, pelaku kembali menghujam perut korban dengan tusukan sebanyak dua kali, hingga akhirnya VS meninggal dunia.
Pelaku lalu membuang mayat korban ke semak-semak. Namun, untuk menghilangkan jejak, RS membakar mayat tersebut.
Polisi mengungkapkan motif pembunuhan di warung ayam penyet di Pangalengan, dipicu masalah sepele. Begini kronologi kejadiannya.
