Seorang Penumpang Meninggal di DAMRI, Begini Kronologinya
jpnn.com, BANDUNG - Seorang penumpang bus DAMRI ditemukan meninggal dunia dalam perjalanan di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, pada Senin (27/4/2026) pagi.
Peristiwa tersebut terjadi saat bus sedang beroperasi melayani penumpang.
Awalnya bus DAMRI dengan nomor polisi D 7672 AP melaju dari kawasan Cinunuk menuju Kebon Kalapa. Bus tersebut sebelumnya berangkat dari RM Sukahati.
Di tengah perjalanan, kondisi korban belum menimbulkan kecurigaan. Namun, setibanya di kawasan Kebon Kalapa, korban terlihat sudah tidak bergerak.
"Sesampainya di Jalan Kebon Kalapa, orang tersebut terlihat sudah dalam keadaan duduk di tangga jok belakang dan sudah tidak bernapas," kata Kanit Reskrim Polsek Cinambo, Iptu Mulyana Winata saat dikonfirmasi.
Pengemudi bus kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.
Bus selanjutnya diarahkan menuju pool DAMRI untuk penanganan lebih lanjut.
Petugas Polsek Cinambo yang menerima laporan tersebut, lantas mendatangi lokasi kejadian.
