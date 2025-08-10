menu
Seorang Perempuan di Maluku Utara Hilang Setelah Diterkam Buaya
Nurbadi Panikfat, 60, warga Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, dilaporkan hilang setelah diduga diterkam buaya di Telaga Kabau. Foto: source for jpnn

jpnn.com, MALUKU UTARA - Nurbadi Panikfat, 60, warga Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, dilaporkan hilang setelah diduga diterkam buaya di Telaga Kabau.  

Tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian terhadap perempuan lansia tersebut.

Kepala Pos Unit Siaga SAR Sanana, Rizki Rifandi menjelaskan bahwa sekitar pukul 06.10 WIT korban keluar rumah untuk buang air kecil di kamar mandi yang terletak di dekat Telaga Kabau.

Namun 10 menit kemudian, sekitar pukul 06.20 WIT, sejumlah warga yang berada tidak jauh dari lokasi mendengar jeritan minta tolong dari arah telaga.

Hingga malam hari pencarian intensif yang dilakukan tim SAR gabungan bersama warga masih berlangsung.

"Begitu warga menuju sumber suara, mereka tidak lagi melihat korban dan yang terlihat justru seekor buaya yang berjalan masuk ke dalam air," ungkap Rizki.

Warga bersama keluarga korban, kata dia, segera melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi. Namun upaya awal tersebut tidak membuahkan hasil. Diduga kuat korban telah diseret buaya ke perairan telaga.

Keluarga kemudian melaporkan kejadian ini ke Unit Siaga SAR Sanana untuk meminta bantuan.

