Seorang Perempuan Ditemukan Tak Bernyawa di Semarang, Diduga Korban Pembunuhan

Seorang Perempuan Ditemukan Tak Bernyawa di Semarang, Diduga Korban Pembunuhan

Seorang Perempuan Ditemukan Tak Bernyawa di Semarang, Diduga Korban Pembunuhan
Ilustrasi police line. Foto: Benuanta.

jpnn.com, SEMARANG - Seorang perempuan ditemukan tewas diduga korban pembunuhan di sebuah rumah di Perum Banjardowo Baru, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto di Semarang, Minggu, mengatakan, korban bernama Ika Rahmawati (43) warga Kabupaten Brebes tersebut ditemukan oleh adiknya dalam kondisi tidak bernyawa pada Kamis (18/9).

"Ditemukan oleh adiknya yang baru pulang sebagai pengemudi ojek," katanya.

Saat pulang bekerja, kata dia, saksi melihat pintu pagar tertutup, namun pintu rumah terbuka dalam keadaan lampu mati.

Menurut dia, korban ditemukan terbaring di atas tempat tidur di dalam kamar.

Adik korban, lanjut dia, kemudian meminta bantuan tetangga sekitar untuk mengecek kondisi kakaknya tersebut

"Oleh salah seorang tetangga yang merupakan petugas medis dinyatakan korban meninggal dunia," katanya.

Saksi yang merasa curiga dengan kematian korban kemudian melapor ke polisi.

