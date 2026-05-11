Seorang Perempuan Ditusuk Mantan Kakak Ipar di Bandung, Polisi Ungkap Motif Pelaku

jpnn.com, BANDUNG - Seorang perempuan atas nama Nanda Tritama Raina harus meregang nyawa setelah ditusuk oleh mantan kakak iparnya sendiri di Kota Bandung.

Penusukan itu terjadi di kawasan Jalan Sekelimus Tengah, RT 03 RW 06, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul pada Sabtu (9/5/2026) malam yang dipicu oleh dendam lama soal masalah keluarga.

Kapolsek Bandung Kidul Kompol Sulardjo mengatakan, korban dan pelaku berinisial CMM (30 tahun) pernah memiliki hubungan keluarga.

Pelaku diketahui mantan kakak ipar korban sebelum akhirnya bercerai dari kakak korban.

Dari hasil pemeriksaan sementara, motif penusukan diduga dipicu dendam lama. Pelaku disebut sakit hati karena merasa dipersulit untuk bertemu anaknya setelah bercerai dari istrinya.

"Sebelum kejadian, tersangka adalah kakak ipar korban. Korban ini dulu sering ikut campur urusan keluarga. Sampai akhirnya bercerai kakak korban dengan suaminya (tersangka)," kata Sulardjo saat dikonfirmasi, Senin (11/5).

Selain itu, pelaku juga diduga menyimpan kekesalan lantaran akses untuk menemui anaknya disebut dipersulit oleh korban.

Hal tersebut diduga membuat pelaku nekat mendatangi tempat kos korban di kawasan Sekelimus Tengah.