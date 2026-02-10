menu
Seorang Perempuan Tewas Terlindas Truk di Kampar, Sopir Diamankan Polisi

Seorang Perempuan Tewas Terlindas Truk di Kampar, Sopir Diamankan Polisi
Tim Satlantas Polres Kampar melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 34, Koto Perambahan, Kampar, Riau pada Selasa (10/2). Foto: Polres Kampar

jpnn.com, KAMPAR - Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 34, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 06.00 WIB.

Peristiwa tersebut mengakibatkan satu korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Korban bernama Nurbaini (56), warga di Dusun Tanjung Alai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.

Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BM 2978 ZAZ.

Kasat Lantas Polres Kampar AKP Wulan Afdhalia Ramadhani menjelaskan bahwa kecelakaan bermula ketika korban melaju dari arah Bangkinang menuju Pekanbaru dengan kecepatan sedang.

Setibanya di lokasi kejadian, korban berusaha mendahului sebuah truk yang hingga kini belum diketahui identitas sopirnya.

“Diduga korban tidak berhasil mendahului kendaraan truk tersebut, sehingga terjatuh dan kemudian terlindas ban belakang truk Fuso,” ungkap AKP Wulan.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka fatal dan dinyatakan meninggal dunia di TKP.

