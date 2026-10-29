Seorang Perwira Polisi Polres Dompu Terlibat Narkoba
jpnn.com - Seorang oknum perwira polisi yang berdinas di Polres Dompu berinisial SI diperiksa personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB terkait penyalahgunaan narkoba.
Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid mengakui adanya pemeriksaan oknum perwira polisi itu.
"Iya, yang bersangkutan masih diperiksa Propam," kata Kombes Kholid, Kamis (29/10/2026).
Dia mengatakan pemeriksaan tersebut berjalan secara intensif setelah Tim Paminal Bidpropam Polda NTB mengamankan IS pada Sabtu (24/10).
"Iya, yang bersangkutan sudah diamankan," ujarnya.
Terpisah, Kepala Seksi Humas Polres Dompu Iptu I Nyoman Suardika mengaku belum mendapatkan informasi terkait pengamanan IS.
Adapun IS tercatat menduduki jabatan Kepala Unit Operasional Satresnarkoba Polres Dompu tersebut.
"Sampai hari ini belum dapat informasi," kata dia.(Ant/JPNN)
Seorang oknum perwira polisi yang berdinas di Polres Dompu berinisial SI diperiksa Propam terkkait penyalahgunaan narkoba.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
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