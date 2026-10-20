Seorang Petani Hilang Terseret Arus Sungai di Aceh Jaya

jpnn.com - BANDA ACEH - Petani bernama Ibrahim (57) hilang setelah terseret arus sungai di Desa Sabet Jaya, Kecamatan Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. Saat ini, warga Desa Sabet, Kecamatan Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, itu masih dalam pencarian Tim SAR Gabungan.

"Korban dilaporkan hilang terseret arus sungai sepulang dari kebun pada Minggu (18/10) sore. Pencarian korban masih berlangsung dan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Banda Aceh Ibnu Harris Al Hussain di Banda Aceh, Selasa (20/10).

Dia menjelaskan kejadian berawal ketika korban bersama anaknya pulang dari kebun dengan menyeberangi sungai. Namun, saat itu sedang hujan deras di bagian hulu sungai.

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Saat korban menyeberang, tiba-tiba debit air sungai meningkat disertai arus kuat.

Kondisi tersebut menyebabkan korban terseret arus, tenggelam, dan hilang.

“Anak korban berhasil menyelamatkan diri. Selanjutnya, anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada masyarakat. Basarnas Banda Aceh menerima informasi korban hilang dari personel Polsek Lamno," katanya.

Berdasarkan informasi tersebut, kata dia, Basarnas Banda Aceh memberangkatkan tim pencarian dan penyelamatan. Tim mulai pencarian pada Senin (19/10) dengan membagi dua kelompok.

Adapun kelompok pertama menyisir sungai menggunakan perahu karet di sekitar titik korban terakhir terlihat hingga hilir sungai sejauh satu kilometer.