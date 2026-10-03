Seorang Polisi di Ambon Diteriaki Maling setelah Mencuri Kalung Emas

jpnn.com - Oknum polisi berinisial IP (31) dari Biro Perencanaan dan Anggaran (Rena) menjadi tersangka dan ditahan Propam Polda Maluku terkait dugaan pencurian kalung emas milik seorang perempuan.

Kasus pencurian itu terjadi di kawasan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan menyita perhatian warga.

Plh Kabid Propam Polda Maluku Kompol J. Malawat menyebut penahanan IP dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara pada Jumat (2/10/2026), untuk mengevaluasi penanganan awal dan menentukan langkah hukum selanjutnya.

Baca Juga: Anwar Usman Paman Gibran Singgung Peran Raffi Ahmad

Kompol Malawat menegaskan bahwa setiap anggota Polri terikat pada ketentuan hukum dan kode etik profesi. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta yang ditemukan.

"Tidak ada anggota yang dikecualikan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia di Ambon, Jumat.

Bersamaan dengan penahanan tersebut, Propam Polda Maluku meningkatkan penanganan dugaan pelanggaran kode etik terhadap IP ke tahap pemeriksaan.

Kompol Malawat mengatakan peningkatan pemeriksaan dilakukan setelah gelar perkara untuk mendalami fakta, keterangan, dan bukti yang relevan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Proses ini akan dilaksanakan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung asas profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas," ujarnya.