Seorang Polisi Tewas dan 2 Hilang saat Penggerebekan Narkoba di Katingan
jpnn.com - Seorang polisi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, tewas saat mengikuti operasi penggerebekan terhadap terduga bandar narkotika di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kamis dini hari (2/7/2026).
Selain itu, dua polisi lainnya dilaporkan belum ditemukan setelah operasi berlangsung.
"Benar, ada kejadian itu dan saat ini kami masih fokus melakukan pencarian terhadap dua anggota yang belum ditemukan," kata Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono, saat dikonfirmasi dari Palangka Raya.
Dia menjelaskan, operasi diawali dengan penggerebekan terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika.
Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan salah seorang terduga pelaku.
Namun, situasi berubah ketika sejumlah anggota keluarga terduga pelaku diduga melakukan perlawanan terhadap petugas menggunakan senjata tajam saat proses penangkapan berlangsung.
Pada saat salah satu pelaku sudah diamankan, katanya, tiba-tiba keluarga pelaku menyerang anggota menggunakan parang.
"Anggota di lapangan kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga satu orang dari pihak keluarga terduga pelaku meninggal dunia," ucapnya.
Seorang polisi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan dan dua anggota Polri lainnya hilang saat penggerebekan bandar narkoba.
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