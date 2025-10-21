Seorang Pria di Jakarta Utara Bersimbah Darah Ditusuk Teman Istri, Ini Motifnya

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria berinisial AS, 30, ditangkap karena menusuk teman istrinya berinisial JK, 35, di kolong layang Jembatan 3 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Motif penusukan yang terjadi pada Jumat (17/10) itu terjadi diduga karena cemburu.

"Pelaku ditangkap beberapa jam setelah kejadian," kata Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady Wijaya didampingi Kanit Reskrim AKP Samson Sosa Hutapea di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan hal itu berakibat korban mengalami luka pada lengan tangan kanan dan lengan kiri serta telapak tangan.

Ia menjelaskan, AS ini sehari-hari bekerja sebagai manusia silver dan juga mengamen di kawasan Jembatan Tiga, Pejagalan Penjaringan

Menurut dia, kejadian ini berawal dari pelaku yang cemburu kepada korban karena mengetahui korban sering jalan bersama dengan istri siri pelaku.

Saat pelaku AS mendapat info korban JK ada di lokasi kejadian, pelaku langsung menemui korban dan setelah bertemu terjadi cekcok.

Tiba-tiba pelaku langsung mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan dari saku celana bagian belakang.