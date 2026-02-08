menu
Seorang Pria Ditemukan Tewas Mengenaskan di Indekos, Wajah Terbungkus Plastik

Seorang Pria Ditemukan Tewas Mengenaskan di Indekos, Wajah Terbungkus Plastik
Ilustrasi Police Line. Foto: dok JPNN

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Seorang pria ditemukan meninggal dunia dengan kondisi wajah terbungkus plastik di sebuah kos-kosan Jalan Untung Suropati, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandarlampung. 

"Kami masih melakukan penyelidikan dan memperdalam kasus kematian tersebut," kata Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Gigih Andri Putranto di Bandarlampung, Minggu.

Ia pun mengatakan bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV di kosan tersebut pada waktu kejadian, tidak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar tersebut bersama korban.

"Rekaman CCTV tidak ada orang lain masuk kamar itu, hanya korban sendiri," kata dia.

Dia pun mengatakan bahwa saat ini polisi masih memintai keterangan saksi-saksi dan melakukan identifikasi terhadap hal-hal lainnya untuk dapat menyimpulkan peristiwa tersebut.

"Tidak ada luka dan tanda-tanda kekerasan di bagian badan korban. Namun terdapat luka lebam di bagian mukanya," kata dia.

Sementara itu, warga Bandarlampung yang menjadi saksi mata, Agus menyampaikan bahwa saat membuka pintu kosan, korban tersebut sudah tidak bernyawa dengan posisi wajah terbungkus plastik.

"Ya, kejadiannya Jumat (7/8), saya yang bantu buka pintu kosan tersebut. Saat dibuka posisinya sudah meninggal dunia, dan sudah sedikit berbau," kata dia.

