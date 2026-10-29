Seorang Pria Ditikam Orang Tak Dikenal di Dekai

jpnn.com, JAYAPURA - Seorang warga ditikam di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Wakil Satgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 AKBP Andria mengatakan tim gabungan dari personel Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) dan Polres Yahukimo menyelidiki keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Tim masih melakukan penyelidikan untuk memastikan keterlibatan anggota KKB Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka," kata Andria di Jayapura, Kamis.

Dia mengatakan insiden penikaman yang dialami H (35) terjadi di Jalan Sosial Kali Bonto, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (27/10) malam.

Dari laporan yang diterima, insiden itu terjadi setelah korban menyelesaikan transaksi dan saat hendak berdiri, korban diduga diserang oleh orang tidak dikenal (OTK) dari arah belakang dengan menggunakan benda tajam hingga mengenai punggung sebelah kanan.

Korban sempat berteriak meminta pertolongan dan berlari menuju rumahnya. Namun, terjatuh hingga ditemukan saksi.

"Korban ditemukan dalam keadaan sadar dan langsung dibawa ke RSUD Dekai untuk mendapat pertolongan," kata AKBP Andria.

Menurutnya, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti.