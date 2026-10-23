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Seorang Pria Tewas Ditembak di Deli Serdang

Seorang Pria Tewas Ditembak di Deli Serdang
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Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menunjukkan barang bukti di Markas Polda Sumut, Kamis (22/10/2026). ANTARA/HO-Bidang Humas Polda Sumut.

jpnn.com - Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengungkap kasus penembakan dengan senjata api di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang menewaskan pria berinisial D.

Polisi telah menetapkan dua orang berinisial DAC dan AAL sebagai tersangka kasus itu.

Direktur Reserse Kriminal Polda Sumut Kombes Cornelis Mangarahon Simanjuntak menjelaskan peristiwa itu diduga berawal dari penyerangan terhadap rumah seorang pria berinisial F.

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"Atas kejadian tersebut kemudian, F menghubungi D untuk meminta bantuan ," kata Cornelis di Markas Polda Sumut, Kamis (22/10/2026).

Kemudian, D berangkat bersama dengan sejumlah rekannya menggunakan mobil Toyota Yaris, diikuti rombongan sepeda motor.

Saat melintas di Jalan Limau Mukur, Desa Bangun Rejo, kedua tersangka diduga memepet mobil korban sebelum terjadi penembakan dengan senjata api.

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Dia mengatakan, penembakan tersebut mengenai D hingga meninggal dunia.

Seorang penumpang mobil berinisial IW juga mengalami luka tembak pada paha kiri.

Polda Sumut mengungkap kasus penembakan dengan senjata api di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang menewaskan pria berinisial D.

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