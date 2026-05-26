Seorang Tahanan Kabur dari Rutan Kelas IA Pekanbaru
Ilustrasi tahanan kabur dari sel Polres Kampar. Foto/Arsip : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Seorang warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Pekanbaru dilaporkan kabur dari dalam rutan pada Minggu (24/5/2026) menjelang waktu magrib.

Tahanan yang melarikan diri tersebut diketahui bernama Nasriyatno alias Cili, yang sedang menjalani proses hukum dalam perkara pencurian.

Kaburnya tahanan itu langsung memicu upaya pencarian dan pengejaran oleh petugas Rutan Kelas IA Pekanbaru bersama aparat kepolisian dari Polres dan Polsek setempat.

Hingga saat ini, keberadaan narapidana tersebut masih dalam pencarian petugas.

Kepala Rutan Kelas IA Pekanbaru Erwin Siregar membenarkan insiden pelarian tersebut. Menurutnya, pihak rutan masih berfokus melakukan pengejaran terhadap warga binaan yang kabur.

“Untuk informasi awal, yang bersangkutan atas nama Nasriyatno alias Cili, perkara pencurian. Untuk sekarang kita masih dalam upaya pengejaran bersama tim Polres dan Polsek,” ujar Erwin Siregar Selasa (26/5).

Berdasarkan informasi sementara, tahanan tersebut diduga melarikan diri dengan cara melompati pagar dan tembok kantor rutan saat situasi menjelang magrib.

“Kronologinya, pelarian dilakukan dengan cara melompati pagar dan tembok kantor pada waktu menjelang magrib,” jelas Erwin.

