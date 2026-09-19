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Seorang Tahanan Polsek Tarakan Barat Ditemukan Tewas, Apa Penyebabnya?

Seorang Tahanan Polsek Tarakan Barat Ditemukan Tewas, Apa Penyebabnya?
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Polisi mengevakuasi SRS, tahanan Polsek Tarakan Barat yang ditemukan di kamar mandi dalam keadaan tidak sadar dan dinyatakan telah meninggal setelah diperiksa oleh pihak Rumah Sakit Umum (RSU) dr. H. Jusuf SK Tarakan, Rabu (16/9/2026). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com - Seorang tahanan Polsek Tarakan Barat berinisial SRS (42) ditemukan tewas di kamar mandi sel dan dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (16/9/2026).

Personel Polres Tarakan masih menyelidiki penyebab kematian tahanan tersebut.

Kepala Seksi Humas Polres Tarakan Iptu Rusli mengatakan SRS ditemukan oleh tahanan lain pada Rabu pagi, lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Umum dr. H. Jusuf SK Tarakan.

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"Teman satu sel yang pertama kali melihat. Saat itu SRS sudah tergeletak di kamar mandi, kemudian tahanan tersebut meminta bantuan kepada temannya dan melaporkan kejadian itu kepada petugas jaga," kata Rusli, Jumat (18/9/2026).

Petugas yang menerima laporan kemudian mendatangi sel dan mengevakuasi SRS ke rumah sakit.

Menurut Rusli, SRS ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri, sedangkan kepastian bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia diperoleh setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak rumah sakit.

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"Waktu ditemukan memang tidak sadarkan diri, tapi untuk dinyatakan meninggal dunia memang harus dari pihak medis," ucapnya.

Rusli menjelaskan bahwa kamar mandi berada di dalam sel yang dihuni tiga tahanan.

Seorang tahanan Polsek Tarakan Barat berinisial SRS (42) ditemukan tergeletak di kamar mandi sel dan dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (16/9/2026).

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