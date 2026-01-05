Seorang Wanita Diduga Hanyut Setelah Melompat ke Sungai Cimanuk, Tim SAR Gabungan Bergerak

jpnn.com - GARUT - Seorang wanita hanyut terbawa arus air Sungai Cimanuk, di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Saat ini, Tim Search And Rescue (SAR) Gabungan terus melakukan pencarian terhadap wanita yang belum diketahui identitasnya itu.

Kepala Polsek Karangpawitan AKBP Moh Duhri membenarkan informasi adanya seorang wanita yang belum diketahui identitasnya dan dilaporkan saksi diduga loncat dari atas kemudian terbawa arus Sungai Cimanuk di Kampung Cibuluh, Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan.

"Saksi yang sedang memancing di sungai itu, tiba-tiba dari arah atas datang seorang wanita yang langsung terjun ke sungai," kata Duhri.

Dia menuturkan peristiwa korban meloncat ke sungai itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, yang membuat warga setempat kaget dan langsung memberikan pertolongan.

Namun, kata dia, upaya warga itu ditolak dan korban melakukan perlawanan, kemudian terus berenang ke arah tengah sungai sampai akhirnya terseret derasnya arus Sungai Cimanuk.

Warga, lanjut dia, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Lalu, jajarannya bersama instansi lainnya melakukan pencarian dengan menyusuri sungai.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Polsek Karangpawitan bersama Tim SAR dan dibantu warga setempat langsung melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi kejadian," katanya.