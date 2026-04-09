Seorang Wanita Menitipkan Barang Mencurigakan di Lapas Banceuy

jpnn.com - BANDUNG - Petugas Lapas Kelas IIA Banceuy, Kota Bandung, menggagalkan penyelundupan sabu-sabu yang melibatkan seorang wanita.

Sabu-sabu seberat 11,1 gram tersebut dikemas dalam mi instan dan diantarkan dalam bentuk kiriman makanan oleh penyelundup.

Kepala Lapas Kelas IIA Banceuy Eris Ramdani mengatakan, petugas menerima titipan dari seorang wanita yang berkunjung pada Jumat (9/4) pukul 10.00 WIB.

Saat paket diterima, petugas mencurigai bentuk dari kiriman tersebut. Setelah dibongkar, titipan berisikan sejumlah sembako, seperti mi instan, rokok, dan roti.

"Seorang wanita yang menitipkan makanan di depan. Kemudian, kami periksa karena mencurigakan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan tiga paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan di dalam bumbu mi instan," kata Eris saat ditemui di Lapas Banceuy.

Eris menjelaskan, sabu-sabu tersebut dikemas dalam bentuk bumbu mi instan untuk mengelabui petugas. Rencananya, barang haram tersebut hendak diberikan kepada warga binaan berinisial RH.

RH merupakan warga binaan pindahan dari Lapas Cianjur sejak Agustus 2024, dengan kasus narkoba.

"Barang tersebut rencananya akan dititipkan kepada warga binaan dengan inisial RH. Jadi, yang menitipkan adalah istrinya berinisial NRA, warga Cianjur," ujarnya.