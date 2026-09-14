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Seorang Warga Australia Tewas Jatuh dari Tebing Pantai Kelingking

Seorang Warga Australia Tewas Jatuh dari Tebing Pantai Kelingking
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Seorang Warga Australia Tewas Jatuh dari Tebing Pantai Kelingking

Seorang perempuan asal Queensland, Australia, meninggal dunia setelah jatuh dari tebing di Pantai Kelingking, Pulau Nusa Penida, Bali.

Identitas Brianna Cronin yang  berusia 29 tahun, telah dikonfirmasi pada hari Minggu kemarin (13/09).

Polisi dan layanan darurat melaporkan Brianna berada di sisi selatan tebing Pantai Kelingking pada Sabtu pagi (12/09) waktu setempat.

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Menurut sejumlah laporan, layanan darurat dikerahkan ke lokasi kejadian, namun Brianna dilaporkan jatuh dari tebing curam sebelum tim penyelamat datang untuk menolongnya.

"Berdasarkan informasi dari lapangan, korban diperkirakan jatuh sekitar pukul 09.00 pagi," ujar koordinator Unit Siaga Nusa Penida, Cakra Negara, dalam sebuah pernyataan.

"Saat itu, korban sedang mencari jalur menuju tepi tebing sebelum terpeleset dan jatuh ke dalam jurang."

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Pejabat Kepolisian Klungkung, Iptu I Dewa Nyoman Alit Purnawibawa, mengatakan jasad Brianna Cronin ditemukan di pantai, sebagaimana dilaporkan oleh Bali Times.

Cakra Negara mengatakan evakuasi melalui jalur laut dibatalkan karena air pasang tinggi. 

Seorang perempuan berusia 29 tahun asal Queensland meninggal dunia setelah terjatuh dari tebing curam dekat Pantai Kelingking di Pulau Nusa Penida, Bali

Sumber ABC Indonesia
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